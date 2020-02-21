بنك عوده اللبناني يجمع 210 ملايين دولار لزيادة رأس المال

قال مسؤول في بنك عوده لرويترز يوم الخميس، إن البنك اللبناني جمع 210 ملايين دولار كمساهمة نقدية في المرحلة الأولى من زيادة رأس المال على مستوى القطاع طلبها البنك المركزي.

وبهدف تعزيز قدرة البنوك على الصمود في ظل أزمة مالية تعصف بلبنان، وجه مصرف لبنان المركزي البنوك في نوفمبر لزيادة رأسمالها الأساسي، وهو معيار هام للمتانة المالية، 10% من خلال ضخ سيولة بحلول نهاية العام و10% أخرى بحلول 30 يونيو هذا العام.

وكان بنك عوده قد قال سابقا إنه يستهدف جمع 311 مليون دولار في الجزء الأول من عملية الزيادة، وفقا لما نقلته "رويترز".

وتظل المساهمة وتحويلها إلى أسهم عادية رهن موافقة من البنك المركزي.

وقال المسؤول "هذا تجديد لالتزام القيم للمساهمين بدعم البنك في الأوضاع السائدة التي تمر بها البلاد".

ويخوض بنك عوده، وهو أكبر بنك لبناني من حيث إجمالي الأصول، محادثات مع بنك أبوظبي الأول لبيع وحدته المصرية في خطة تستهدف زيادة سيولته ومتانته المالية.