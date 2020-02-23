الإمارات دبي الوطني يوصي بتوزيع 2.5 مليار درهم

أوصى مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.4 درهم للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 2.52 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وذكر البنك في إيضاح لسوق دبي المالي اليوم الأحد، أنه جرت الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني في يوم الثلاثاء العاشر من مارس 2020.

وكانت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني قفزت إلى 14.5 مليار درهم خلال العام 2019 بنمو نسبته 44% مقارنة مع أرباح العام 2018.

وجاء الارتفاع الكبير في أرباح البنك بدعم من الزيادة المسجلة في الإيرادات التشغيلية بنحو 29% التي بلغت 22.42 مليار درهم خلال العام 2019 مقارنة مع 17.4 مليار درهم خلال العام 2018.

كما حقق البنك أرباحا غير متكررة قدرها 4.39 مليار درهم نتيجة التخلص من حصة في شركة مسيطر عليها بشكل مشترك.

وصف المحللون الماليون بنك الإمارات دبي الوطني، بأنه يعد الأفضل أداء خلال العام الماضي، خاصة في ظل ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة مرتفعة مقارنة مع البنوك المنافسة.