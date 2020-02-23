السويد.. أول عملة رقمية تابعة لبنك مركزي بالعالم

أعلن "ريكس بنك" السويدي، أنه بدأ اختبار عملة "الكرونة" الرقمية E-Krona، تمهيدا لجعلها عملة رسمية، ما يجعل السويد أول دولة في العالم لديها عملة رقمية مشفرة تابعة لبنكها المركزي.

وبحسب موقع MIT Technology، فإن البنك السويدي، قال إن الكورونة الإلكترونية ستستخدم لمحاكاة الأنشطة المصرفية اليومية، مثل المدفوعات والودائع، والسحوبات عبر المحفظة الرقمية، مثل تطبيق الهاتف، حيث إن الهدف الأساسي هو تعليم الجمهور كيفية استخدام هذه العملة.

وأوضح الموقع، بحسب صحيفة القبس، أن المدفوعات الإلكترونية بالعملة المشفرة الجديدة سيكون سهلا، لأنه سيكون أشبه بعملية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، خاصة أن السويد تعد أقل دولة في العالم يستخدم مواطنوها الأوراق النقدية، ما يجعل الأمر سهلا بالنسبة للمستخدمين، وأيضا بالنسبة للبنوك المركزية التي تحتاج الاستجابة لمبدأ استخدام الأشخاص للأموال المطبوعة بشكل أقل.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة التجريبية للعملة الإلكترونية المشفرة حتى نهاية شهر فبراير 2021، أي تستمر لمدة عام.