بنك اليابان متمسك برأيه أمام مخاوف كورونا

قال محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، إن البنك مستعد لتيسير سياسته النقدية دون تردد ولكن لا يوجد تغيير في وجهة نظر البنك بأن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل.

وأضاف كورودا على هامش مؤتمر في الرياض ضمن اجتماعات قادة المال بدول مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصاديا بالعالم، أن من غير المرجح أن يتباطأ الاقتصاد الياباني بشكل كبير على الرغم من الغموض الذي يكتنف تأثير تفشي فيروس كورونا.

وتجمع وزراء مالية مجموعة العشرين في الرياض في مطلع الأسبوع لبحث السياسات الاقتصادية وتأثير فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي.

وتصنف اليابان في المركز الثاني عالميا بعد الصين في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بسبب تفشي هذا الفيروس على ظهر سفينة رحلات.