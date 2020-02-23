بنك مصر يسعى لاقتراض 250 مليون دولار

يستهدف بنك مصر اقتراض نحو 250 مليون دولار من مؤسستين دوليتين هذا العام، مع سعيه لاقتحام واحدة من ثلاث دول يستهدف العمل بها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وسيستخدم ثاني أكبر بنك حكومي هذا القرض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأمور أخرى، وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارة البنك محمد الأتربي في حواره مع وكالة بلومبيرغ.

وقال الأتربي: "نتحدث حاليا مع اثنتين من المؤسسات الدولية للحصول على القرض بأسعار فائدة تنافسية"، لكنه لم يفصح عن هوية تلك المؤسسات. وأشار إلى أن المفاوضات تجرى مباشرة مع تلك المؤسسات دون الاستعانة بمستشار مالي.

بنك القاهرة

ويتوقع بنك مصر، أن يوفر طرح بنك القاهرة خلال النصف الأول من العام الجاري، المزيد من السيولة له. ويتملك بنك مصر، كامل أسهم بنك القاهرة.

وبينما صرح الأتربي في وقت سابق أن الحصة التي ستكون متاحة للبيع في بنك القاهرة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، قال في المقابلة إن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد.

وأشار إلى أن الجولة الترويجية الخاصة بطرح بنك القاهرة التي بدأت بالفعل في لندن والولايات المتحدة ودول الخليج أظهرت أن هناك شهية لدى المستثمرين الأجانب للاستثمار في أسهم البنك نظرا لأدائه الجيد، وفقا للأتربي.

التوسع إفريقيا

ومنح البنك المركزي المصري موافقته لبنك مصر لفتح فروع في الصومال، كما يسعى أيضا إلى دخول كينيا وجيبوتي، سواء من خلال فروع أو مكاتب تمثيل، وفقا للأتربي.

ويملك بنك مصر حاليا فروعا في دولة الإمارات وفرنسا، ووحدات في كل من لبنان وألمانيا، ومكتب تمثيل في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

تدفقات دولارية

وشهد بنك مصر تدفقات من العملات الأجنبية بلغت 15.6 مليار دولار العام الماضي، ونحو ملياري دولار في يناير الماضي، وفقا للأتربي.

ويستهدف بنك مصر إضافة 40 فرعا جديدا في السوق المحلية هذا العام، ما يرفع عدد أفرع البنك في مصر إلى 750 فرعا.