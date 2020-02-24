أبوظبي الأول يقر توزيع أرباح وزيادة أعضاء مجلس الإدارة

أقر مساهمو بنك أبوظبي الأول خلال الجمعية العمومية والتي عقدت الاثنين توزيعَ أرباحٍ على المساهمين بواقع 74 فلسا للسهم.

كما أقر المساهمونَ زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الجديد إلى 11 عضوا من تسعة وتم ترشيحُ أندريه الصايغ لتولي منصب الرئيس التنفيذي للبنك خلفا لعبد الحميد سعيد والذي تم انتخابُه كعضو مجلس إدارة.

وشغل أندريه الصايغ منصبَ نائب الرئيس التنفيذي للبنك، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول لأكثر من 10 أعوام.

من جهةٍ أخرى ذكر البنك أنه يتوقعُ أن ينهيَ الفحص النافي للجهالة فيما يخصُ استحواذَه على وحدة بنك عودة اللبناني في مصر، ومن المتوقع أن يتخذَ قرارَه في الربع الثاني من العام.