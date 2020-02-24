"السعودي للاستثمار" يتكبد خسائر فصلية بـ70 مليون ريال

سجل البنك السعودي للاستثمار خسائر فصلية بـ 69.6 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 452.5 مليون ريال في الربع المقارن من العام 2018، ليقلص خسائره نحو 84.6%.

وتراجعت أرباح البنك السنوية بـ58.5% إلى 239 مليون ريال، مقارنة بربح 576 مليون ريال في عام 2018.

وبحسب بيان الشركة عبر "تداول" يعود سبب انخفاض صافي الربح بنسبة 58.5% بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات، وذلك نتيجة الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، قابله انخفاض في إيجار ومصاريف مبانٍ، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.9% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في دخل أتعاب خدمات بنكية، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب من سندات الدين والمدرج قيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل عمليات أخرى، قابله انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وتوزيعات أرباح".