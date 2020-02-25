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البنك الدولي يخصص 7 مليارات دولار دعماً لدول الساحل الإفريقي

المصدر: نواكشوط - واس
البنك الدولي
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أعلن المدير العام للبنك الدولي اكسيل فان تروتزنبرغ، أن البنك قرر تخصيص دعم مالي يتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار لدول مجموعة الساحل الإفريقي من أجل تمكينها من مواجهة التحديات.

وأضاف عقب لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، وفق وكالة الأنباء الموريتانية، أن الدعم يهدف إلى تنمية المصادر البشرية وإنشاء مزيد من فرص العمل.

يُذكر أن مجموعة دول الساحل الخمس، هي عبارة عن تجمع إقليمي للتنسيق ومتابعة التعاون، يضم دول موريتانيا التي تتخذ المجموعة من عاصمتها مقرًا لأمانتها العامة، وبوركينافاسو ومالي وتشاد والنيجر.

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