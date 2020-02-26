تراجع أرباح البنك "العربي" الفصلية 72% إلى 515 مليون ريال

تراجعت أرباح البنك العربي الوطني بـ72% في الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 515 مليون ريال.

وتراجعت الأرباح السنوية للبنك بـ24% لتبلغ 3 مليارات ريال.

يشار إلى أن البنك قام بتعديل صافي أرباح عام 2018 بإضافة مبلغ 1.1 مليار ريال، تمثل التسوية المبرمة بين البنك والهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تمت تسوية المطالبات للسنوات السابقة حتى 2017.

ويعتبر تعديل صافي الربح لسنة المقارنة ناتجاً عن تغيير السياسة المحاسبية خلال العام 2019 والتي أدت الى إثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل بدلا عن قائمة التغيرات في حقوق الملكية المتبع في السياسة السابقة. ولذلك تم تعديل صافي الدخل للعام 2018 من 3.310 مليون ريال إلى 3.969 مليون ريال للعام 2018، إضافة الى تحميل مبلغ 529 مليون ريال سعودي كمصاريف زكاة وضريبة الدخل لعام 2019.