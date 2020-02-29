جيروم باول: المركزي الأميركي سيتحرك لدعم الاقتصاد

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجمعة إن الاقتصاد الأميركي ما زال في وضع قوي رغم المخاطر الناشئة عن انتشار فيروس كورونا.

وأضاف باول بحسب وكالة "رويترز" للأنباء أن البنك المركزي سيتحرك إذا اقتضت الضرورة لتقديم الدعم.

وأوضح باول في بيان صدر وسط تراجعات كبيرة في أسواق الأسهم العالمية أن "العوامل الأساسية للاقتصاد الأميركي ما زالت قوية".

لكن البيان نقل عن باول أن "فيروس كورونا ينطوي على مخاطر آخذة بالتطور على النشاط الاقتصادي".

وقال إن "مجلس الاحتياطي يراقب عن كثب التطورات وتداعياتها على التوقعات الاقتصادية. وسنستخدم أدواتنا ونتحرك عند الاقتضاء لدعم الاقتصاد".