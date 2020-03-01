المركزي الإماراتي ينصح البنوك بتنفيذ تدابير لتخفيف آثار كورونا 

طالب مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأحد، المؤسسات المصرفية والمالية، بتطبيق تدابير تستهدف التقليل من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأشار، في بيان، إلى أن هذه التدابير تتضمن إعادة جدولة القروض والسماح بتأجيل المدفوعات الشهرية للقروض بالإضافة إلى خفض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين بكورونا.

ونصح المركزي الإماراتي جميع البنوك وشركات التمويل بمراجعة وتحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها، بهدف ضمان جاهزية القطاع المالي لأي تصاعد محتمل لتفشي فيروس كورونا.

وقال المصرف إن المؤسسات المالية العاملة في الدولة تتمتع برسملة جيدة، وهي في وضع يمكنها من دعم العملاء المتأثرين بالفيروس دون تعريض سلامتها واستقرارها المالي للخطر.

وأكد أنه يواصل عن كثب مراقبة الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.