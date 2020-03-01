"بيتك" يقدم عرض الاستحواذ على الأهلي المتحد البحريني

قدم بيت التمويل الكويتي (بيتك) رسميا مستند عرض الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني.

وبموجب المستند، سيتم إيقاف التداول بأسهم الأهلي المتحد اعتبارا من الثالث والعشرين من مارس الجاري.

وسيتم فتح العرض لمساهمي الأهلي المتحد في السادس والعشرين من مارس، على أن يغلق مبدئيا في الخامس عشر من أبريل، ما لم يتم تمديد المهلة.

وسيتم التبادل بمعدل سهم جديد في بيتك مقابل كل 2.32 سهم في الأهلي المتحد.

وتحتاج الصفقة لموافقة حَمَلة 82% من أسهم الأهلي المتحد.

ومن المتوقع تسليم مساهمي الأهلي المتحد أسهمهم في بيتك بتاريخ الثامن عشر من مايو المقبل.