الصين تطلب من البنوك تأجيل استحقاقات الديون المتعثرة

سمحت السلطات الرقابية المالية في الصين، للبنوك المحلية بتأجيل مواعيد استحقاق القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتجنب ارتفاع نسبة الديون المتعثرة لدى القطاع المصرفي.

وأوضح بيان صادر عن بنك الشعب الصيني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، سيكون بإمكانها تقديم طلب لتأجيل المدفوعات المستحقة حتى نهاية الربع الثاني من العام.

واتخذت السلطات الصينية مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد والتي شملت خفض الضرائب وأسعار الفائدة، وضخ السيولة في القطاع المصرفي.

وتتوقع S&P Global أن استمرار حال الطوارئ بسبب الكورونا سيؤدي إلى تضاعف نسبة الديون المتعثرة لدى القطاع المصرفي الصيني أكثر من ثلاث مرات، لتصل إلى 6.3%.