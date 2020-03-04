بنك القاهرة يسعى لجمع 500 مليون دولار عبر طرح أولي في أبريل

قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، طارق فايد، إن الحكومة تستهدف بيع حصة تتراوح بين 20 و30% من البنك في طرح عام أولي يبدأ في منتصف أبريل المقبل، متوقعاً أن يجلب 500 مليون دولار.

وأضاف أن حصيلة الطرح تلك تتضمن حصة قيمتها بين 50 مليون دولار و75 مليون دولار، سيتم منحها لمستثمر استراتيجي واحد أو أكثر.

وأشار إلى أن هذه الخطة تعتمد على أوضاع السوق وسط المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وسيكون هذا أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ عام 2006. يشار إلى أن بنك القاهرة مملوك لبنك مصر المملوك بدوره للدولة.

وتصل إجمالي أصول البنك إلى نحو 184 مليار جنيه في نهاية عام 2019. يأتي بنك القاهرة في المرتبة السادسة أو السابعة بين البنوك المصرية.