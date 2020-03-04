قال مسؤول بالبنك المركزي وشركة فيزا الأميركية للخدمات المالية، إن بضعة بنوك في السودان تستعد لإطلاق أنظمة فيزا للمدفوعات، حيث تسعى البلاد إلى تطوير قطاعها المالي في أعقاب عقود من العزلة.

وقال عمر عمرابي، رئيس الخدمات المصرفية الإلكترونية ببنك السودان المركزي، إن بنك الخرطوم وبنك قطر الوطني ويونايتد كابيتال بنك (بنك المال) تلقوا موافقة على بدء استخدام الأنظمة التي من المتوقع أن يتم إطلاقها خلال ثلاثة أسابيع.

وأضاف أن ستة بنوك أخرى تقدمت بطلبات للحصول على موافقة وتنتظر رداً.

وتعاني الصفقات التجارية والمالية في السودان عقوبات إدراج البلاد في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب في 1993.

ورفعت العقوبات في 2017، حيث أشارت الولايات المتحدة إلى أن السودان سيجري رفعه من قائمة الإرهاب في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي، لكنها لم تقدم إطارا زمنياً.