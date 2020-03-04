المركزي الأردني يُخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتشجيع الاستهلاك المحلي والاستثمار المطلوب لتحفيز النمو.

وقال مسؤول كبير بالبنك المركزي لرويترز، إن سعر الفائدة القياسي جرى خفضه إلى 3.50% من 4%.

وتشكو الشركات من ضعف ثقة المستثمرين مع تأثر بعض القطاعات سلبا جراء تباطؤ وانخفاض الربحية.

وكشفت الحكومة النقاب عن عدد من إجراءات التحفيز في الأشهر القليلة الماضية، من خفض الرسوم على المعاملات العقارية إلى منح حوافز للمصدرين والصناعة لإحياء أنشطة الشركات الراكدة.

وتوصل صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاق في يناير على برنامج جديد مدته أربع سنوات يركز على النمو وتحفيز خلق الوظائف لإنعاش النمو الاقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الأردني بحوالي 2.1% في عام 2020، لكنه سيرتفع تدريجيا في السنوات القليلة المقبلة إلى 3.3 في المئة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.