موديز: القطاع غير النفطي الكويتي ينمو 3% في 2020

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير، صدر اليوم الأربعاء، إن رؤيتها مازالت مستقرة تجاه النظام المصرفي الكويتي، إذ إن النمو الاقتصادي القوي سيدعم الأوضاع الائتمانية للبنوك المحلية.

وأضافت الوكالة في التقرير الذي اطلعت عليه "العربية نت"، أن نمو الناتج المحلي غير النفطي سيظل قويا، وهو ما سيدعم مجال الأعمال، متوقعة أن يحقق نموا قدره 3% العام الجاري، مقارنة بـ 2.5% عام 2019.

وأوضح التقرير أن المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي الكويتي تشمل تركز القروض خاصة في القطاع العقاري، لكن الوكالة أكدت في الوقت ذاته أن ما يخفف من حدة هذه المخاطر هي المخصصات الضخمة للقروض المتعثرة لدى البنوك، ورأس المال القوي للبنوك، والسيولة المرتفعة.

وتتوقع موديز نمو الائتمان المحلي بنحو 5% في عام 2020، مع نمو التضخم في الكويت بنسبة 3%.

ورأى التقرير أن القروض غير العاملة سترتفع إلى 2% من إجمالي القروض في 2020 مقارنة بـ 1.6% في 2018.