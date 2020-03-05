المركزي البحريني يطالب المصارف بتخفيف شروط الدين بسبب كورونا

حث مصرف البحرين المركزي البنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي في التعميم، إنه يحث المؤسسات المالية أيضا على تقليص معدلات الربح والفائدة والرسوم والعمولات أو أي إجراءات أخرى للعملاء المتأثرين بانتشار الفيروس.

يأتي هذا عقب قيام مصرف الإمارات المركزي بحث البنوك الإماراتية باتخاذ إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، بما في ذلك إعادة جدولة الديون وخفض الرسوم والعمولات.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أكدت أن دعوة المصرف المركزي الإماراتي للبنوك العاملة والشركات المالية باتخاذ خطوات لمواجهة تأثير انتشار فيروس كورونا لها تأثير سلبي على التصنيفات الائتمانية نظرا لتراجع تأثيره المحتمل على مستوى الشفافية.

وحذرت الوكالة من تداعيات تأثير الفيروس على القطاعات غير النفطية مثل السياحة والنقل والتجارة والعقارات.

وسجلت البحرين 55 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، بينما سجلت الإمارات ما لا يقل عن 27 حالة.

وسجلت جميع الدول الأخرى في منطقة الخليج حالات إصابة، الكثير منها لقادمين من إيران، وهي من أكثر الدول تضررا من الفيروس.