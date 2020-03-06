الأوروبي لإعادة الإعمار يسعى لشراء حصة في بنك القاهرة

قالت مصادر مطلعة إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يسعى إلى شراء حصة في بنك القاهرة المصري، وذلك خلال الطرح العام الأولي المقرر إجراؤه هذا العام، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وكانت المؤسسة الأوروبية أحدث من أبدى رغبة في شراء حصة بالبنك الذي تطرحه الحكومة المصرية ضمن برنامج الطروحات الأولية، وذلك بعد أن أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي أنهما يسعيان لشراء حصة مشتركة في بنك القاهرة، وذلك كجزء من الطرح العام الأولي للبنك المزمع إجراؤه هذا العام، وفقا لبلومبيرغ.

وكان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، قد صرح في وقت سابق، بأنه يجري محادثات مع بنك القاهرة بهدف أن يصبح مستثمراً استراتيجياً في اكتتابه العام.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، طارق فايد، في تصريحات الأسبوع الجاري، إن الحكومة تستهدف بيع حصة تتراوح بين 20 و30% من البنك في طرح عام أولي يبدأ في منتصف أبريل المقبل، متوقعاً أن يجلب 500 مليون دولار.

وأضاف أن حصيلة الطرح تلك تتضمن حصة قيمتها بين 50 مليون دولار و75 مليون دولار، سيتم منحها لمستثمر استراتيجي واحد أو أكثر. وأشار إلى أن هذه الخطة تعتمد على أوضاع السوق وسط المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا. وسيكون هذا أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ عام 2006.

يشار إلى أن بنك القاهرة مملوك لبنك مصر المملوك بدوره للدولة. ويصل إجمالي أصول البنك إلى نحو 184 مليار جنيه في نهاية عام 2019. يأتي بنك القاهرة في المرتبة السادسة أو السابعة بين البنوك المصرية.