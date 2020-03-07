"التجاري الدولي" يتصدر أنشط التداولات في بورصة مصر

أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تصدر البنك التجاري الدولي، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الرابع على التوالى، بحجم تداول 9.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 710.5 مليون جنيه.

وفي المركز الثاني جاءت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بحجم تداول بلغ 40 مليون ورقة، وقيمة تداول 185.7 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث شركة القلعة للاستشارات المالية بحجم تداول بلغ 83.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 148.6 مليون جنيه، تلاها في المركز الرابع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بحجم تداول 32.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 126.7 مليون جنيه.

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وجاءت شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" في المركز الخامس بحجم تداول 9 ملايين ورقة، وقيمة تداول 122.8 مليون جنيه. وفي المركز السادس جاءت الشركة المصرية للاتصالات بحجم تداول بلغ 10.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 122.2 مليون جنيه.

وحلت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية في المركز السابع بحجم تداول 9 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 120.9 مليون جنيه، ثم جاءت شركة "السويدي إليكتريك" في المركز الثامن بحجم تداول 13.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 116.2 مليون جنيه.

وفي المركز التاسع جاءت شركة "حديد عز" بحجم تداول 13.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 93.2 مليون جنيه. وأخيراً جاءت شركة "بالم هيلز للتعمير" في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 69.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 92.6 مليون جنيه.

على صعيد تعاملات المستثمرين، فقد استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 62.8% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب على نسبة 27.7%، والعرب على 9.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل المستثمرون الأجانب "غير العرب" صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 120.1 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 51.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام الحالي، سجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع بلغ نحو 125.7 مليون جنيه، كما سجل المتعاملون العرب صافي بيع قدره 841.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نسبة 63.8% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو 25.8% والمستثمرين العرب نحو 10.5%.