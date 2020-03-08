هذا ما طلبه "المركزي الأوروبي" من 3500 موظف

قالت متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأحد، إن البنك طلب من موظفيه الذين يتجاوز عددهم 3500 العمل من منازلهم، غدا الاثنين، لاختبار قدرته على التعامل مع حالة إغلاق، في ضوء المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وألغى البنك غالبية أنشطته العامة المقررة خلال الشهر المقبل، لكنه قال إن اجتماع مجلس محافظيه لتحديد أسعار الفائدة، سيُعقد في موعده، الخميس المقبل.

وقالت المتحدثة "لدى البنك المركزي الأوروبي التجهيزات اللازمة للعمل عن بعد، على نطاق واسع وسيكون غداً، الاثنين، اختباراً احترازياً للبنية التحتية ولموظفي البنك".

ومن المتوقع أن يكشف البنك، الخميس المُقبل، عن مزيد من الحوافز لمساعدة الاقتصاد على مواجهة عواقب تفشي فيروس كورونا، بعد أن أدى فرض قيود على السفر، وهبوط أسواق الأسهم، والانهيارات الواضحة بالفعل في سلاسل القيمة إلى إضعاف الثقة.