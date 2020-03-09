بنك سويسري متفائل رغم انهيار النفط وتفشي كورونا

أكد الرئيس التنفيذي لبنك "لومبارد أودييه" Lombard Odier الشرق الأوسط، رضوان المغراوي، أن كورونا يمثل "صدمة خارجية مؤقتة إلى حد ما ستنتهي في آخر شهر مارس أو بداية أبريل المقبل".

وقال المغراوي في مقابلة مع "العربية" إن مخاطر الفيروس لا تعني "ضعفاً في الاقتصاد، ونعتقد بأن الاقتصاد العالمي سيعود بالربع الثاني من العام الحالي إلى التحسن".

وأشار إلى "بدء تفشي الفيروس في الصين، وهي الآن تحكمت في الموضوع، وعدد المصابين به في نزول، ونفس الشي ينطبق على كوريا الجنوبية، كما أن بعض المؤشرات في الصين في قطاع العقار بدأت ترتفع وتتحرك للأفضل".

وأكد أن بنك "لومبارد أودييه" السويسري خفض توقعات النمو في أميركا وغيرها من دول العالم جراء تفشي الفيروس.

وعن انهيار أسعار النفط، قال المغراوي إن الدول المستهكلة للنفط ستستفيد من تراجع الأسعار وهي تشكل حوالي 70% من دول العالم.