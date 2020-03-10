1.8 تريليون درهم تحويلات بين بنوك الإمارات في شهرين

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة بين البنوك العاملة في الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "يو أيه إي إف تي إس" إلى 1.8 تريليون درهم خلال شهري يناير وفبراير 2020.

وتعكس هذه القيمة زيادة في هذه التحويلات نسبتها 6.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019، بحسب الإحصائيات الصادرة حديثا عن مصرف الإمارات المركزي، ونشرتها وكالة أنباء الإمارات.

ووصلت قيمة التحويلات البنوك خلال أول شهرين من العام الجاري نحو 1.2 تريليون درهم، فيما وصلت قيمة تحويلات الأفراد 596.3 مليار درهم تقريبا.

وتفصيلا على المستوى الشهري فقد بلغ اجمالي قيمة التحويلات "بنوك وافراد" 948 مليار درهم في يناير من العام الجاري بنمو نسبته 4.6% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2019.

أما في شهر فبراير من العام الجاري فقد وصل اجمالي قيمة التحويلات 847 مليار درهم تقريبا بزيادة نسبتها 8.8% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2019.