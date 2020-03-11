بنوك بريطانية تُقدم مساعدات استثنائية للمتضررين من "كورونا"

بدأت البنوك في بريطانيا تقديم مساعدات استثنائية لعملائها المتأثرين بأزمة فيروس "كورونا" التي تسببت بفقدان الكثير من الوظائف، أو تسببت بتراجع وتيرة الإيرادات المالية للكثير من الأعمال التجارية، وذلك في تحرك غير مسبوق من قبل هذه البنوك.

وتشتمل المساعدات التي بدأت البنوك بتقديمها للمتعاملين معها تأجيل سداد أقساط الرهون العقارية، وكذلك تأجيل سداد الأقساط الشهرية للقروض بالنسبة لمن تأثرت وظائفهم أو تراجعت دخولهم المالية، كما تشتمل المساعدات أيضاً على توسيع العمل بالسحب على المكشوف (Overdraft)، أي السحب من الحساب بعد أن يصل إلى صفر بضمان الراتب أو الدخل المالي، على أن يتم السداد بمجرد توفر سيولة داخل الحساب.

وقال تقرير اقتصادي اطلعت عليه "العربية.نت" إن هذه الإجراءات المصرفية تأتي في سياق الجهود التي يتم بذلها في بريطانيا للحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد البريطاني من جراء انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت ثلاثة بنوك بريطانية الثلاثاء أنها تتعهد بتقديم دعم إضافي لعملائها في مواجهة فيروس "كورونا"، وهذه البنوك الثلاثة هي "رويال بنك أوف سكوتلاند" و"لويدز" و"باركليز".

وقال اثنان من البنوك الثلاثة إنه سيتيح لعملائه من الذين لديهم قروض عقارية تأجيل سداد الأقساط لمدد إضافية وذلك في مواجهة انتشار "كورونا"، مشيرين الى أن هذه السياسات تنسحب أيضاً على البنوك الأخرى التابعة لهم، ما يعني أن أكثر من خمسة بنوك تتبنى هذه السياسة.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة "لويدز" المصرفية فيم ماريو "إننا نعمل على إدخال تغييرات مؤقتة خلال الأسابيع المقبلة، حيث سنقدم دعما إضافيا للأفراد من عملائنا ممن يحتاجون لذلك".

وأعلن "لويدز" أن من بين هذه التغييرات تخفيض الرسوم على تأخير سداد المبالغ المستحقة على بطاقات الكريدت كارد وحسابات الائتمان، وكذلك خفض الرسوم على الدفعات والأقساط المتأخرة على المدينين، إضافة الى تمكين العملاء من استعمال ودائع التوفير الخاصة بهم بسهولة أكبر.