2.1 مليار دولار توزيعات نقدية من 6 بنوك كويتية في 2019

ارتفعت رؤس أموال 6 بنوك من إجمالي عشرة بنوك محلية كويتية، عبر إصدار أسهم منحة بقيمة 140 مليون دينار.

وتراوحت نسب توزيعات المنحة التي أوصت بها مجالس إدارات البنوك ما بين 5% و10% عن 2019، ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية 499.5 مليون دينار.

وبهذا ترتفع قيمة التوزيعات التي يحصل عليها حاملو أسهم البنوك بعد إضافة قيمة التوزيعات النقدية إلى المنحة الى نحو 639.5 مليون دينار، أو ما يعادل 2.1 مليار دولار، بنسبة تراجع 3.5% على توزيعات 2018.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية فإن بنوك "الخليج" و"التجاري" و"الأهلي" و"وربة" لم تصدر أسهم منحة عن عام 2019 وفقاً لإحصائية أعدتها شركة بيان للاستثمار بناء على البيانات المالية للبنوك.

ورغم أن توزيعات المنحة لا تعني أي تغييرات محاسبية على هيكل رأس المال الأساسي للبنك المكون من "رأس المال المصدر والمدفوع" و"الاحتياطيات" و"الأرباح المحتجزة"، فإنها تبقى مؤشرا مهما للمساهمين، وتؤكد ثقة بنك الكويت المركزي بقدرة البنك المصدر على الوفاء بالتزاماته تجاه مساهميه.

وعلى صعيد متصل، توقعت مصادر بورصوية عودة جزء كبير من التوزيعات النقدية الى تغطية ضمانات القروض، نتيجة تراجع أسعار الأسهم بسبب أزمتي "كورونا" و"النفط"، أما في حالة تعافي السوق مرة أخرى سريعاً فإن السيولة قد تعود إلى البورصة مجدداً.

ويذكر أن إجمالي الأرباح الصافية للبنوك قد تراجعت العام الماضي بنسبة 0.4% إلى 980 مليون دينار، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.3% إلى 2.8 مليار دينار.