المركزي الإماراتي يتخذ تدابيرا لتقليل تداعيات كورونا

أكد مصرف الإمارات المركزي، جهوزيته لدعم النظام المصرفي، بهدف الحد من مخاطر تفشي فيروس "كورونا"، وذلك لضمان استقرار القطاع المصرفي في الدولة.

وقال مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي: "المصرف يراقب عن كثب التطورات المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا"، ونعمل مع البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى أصحاب المصالح الأخرى، لتزويدهم بالدعم اللازم لتقليل التأثير السلبي، على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي".

وطالب المنصوري، البنوك بأن تكون على استعداد لتوفير كمية كافية من الأوراق النقدية في أجهزة الصراف الآلي، وفي الفروع، لإبقاء عملائهم على علم في حالة حدوث أي تغيير في ساعات العمل، وكذلك التأكد من أن قنواتها الرقمية ومراكز الاتصال مجهزة للتعامل مع التدفق الكبير، وفقاً لصحيفة الخليج الإماراتية.

وشكل "المركزي" لجنة داخلية مسؤوليتها اتخاذ تدابير وقائية في مقره الرئيسي وفروعه، تشمل توفير إرشادات لحماية الموظفين من فيروس "كورونا"، حيث طلب من موظفيه الذين يتعاملون مع النقود الورقية، الامتثال الصارم لإجراءات التطهير، وإجراءات التواصل مع الشركات التي تنقل الأموال، لضمان سير واستمرارية العمليات؛ بحيث لا يتم التعامل مع النقود بالأيدي المجردة دون استخدام القفازات. وقام المركزي بتفعيل العمل عن بعد بشكل تدريجي ضمن الضوابط المناسبة، وبما يتوافق مع خطة استمرارية العمل، وتم استبدال الاجتماعات الخارجية، والداخلية بالمنصات الافتراضية.