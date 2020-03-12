رؤساء بنوك أميركية يبدون استعدادا لمساعدة الاقتصاد

قال رؤساء بنوك أميركية كبرى أثناء اجتماع مع الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن البنوك لديها قاعدة قوية لرؤوس الأموال ومستعدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمستهلكين الأميركيين على اجتياز التفشي الحالي لفيروس كورونا.

وأكد الرؤساء التنفيذيون لبنك أوف أميركا وغولدمان ساكس وسيتي وجيه بي مورغان تشيس وبنوك أخرى، أن البنوك في وضع جيد ولا توجد أزمة مالية، وأن المصرفيين مستعدون لتقديم سيولة.

يأتي هذا في الوقت الذي يثير فيه وباء كورونا الذعر في أسواق العالم، ويعطل الإنتاج في عدة دول، وهو يثير التكهنات حول انكماش عالمي خلال العام الجاري.