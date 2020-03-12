بنوك إماراتية تمنح عملاء بطاقات ائتمان لم يطلبوها

تفاجأ عملاء بنوك إماراتية أمس، باستلامهم رسائل نصية من مصارفهم تفيد بحصولهم على "موافقة مسبقة" للحصول على بطاقة ائتمان، مؤكدين أنهم لم يتقدموا للحصول على أي موافقة.

وصفت مصادر مصرفية تلك الرسائل بـ"البيع الإجباري" الذي يتم من خلال دفع العميل إلى استخدام البطاقة من دون أن يكون بحاجة إليها، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

واستلم عدد كبير من العملاء رسائل نصية أمس تؤكد لهم إصدار بطاقاتهم الجديدة، مؤكدين أنهم لم يتقدموا للحصول على أي موافقة وأنهم لا يرغبون أساساً في البطاقة، ومعبرين عن قلقهم حيال قيام المصرف بالبدء باقتطاع رسوم مقابل خدمة لم يطلبوها، وهو ما قد يعرض درجتهم في تقريرهم الائتماني للانخفاض، وبالتالي صعوبة الحصول على تسهيلات ائتمانية وقت الحاجة.

وقالت إحدى المتعاملات مع بنك إسلامي إنها تفاجأت عندما بدأت باستلام إشعار من البنك يفيد بخصم رسم شهري مقابل البطاقة التي "منحها" إياها البنك قبل ثلاث سنوات.

وأكدت أنها لم تطلب البطاقة إنما دفعها الموظف لأخذها عندما قامت بتمويل شراء سيارة، مؤكدة أنها لم تقم بتفعيل أو استخدام البطاقة نهائياً منذ تلك المدة.

وأكد البنك للعميلة أن خصم المبلغ هو نتيجة لتفعيل البطاقة فيما أكدت العملية أنها لم تستلم أي رسالة تفيد بذلك.

وأضافت: "طلبت منهم إلغاء البطاقة فرفضوا وقالوا إنه علي الانتظار إلى حين البت في الشكوى". وأكد الخبير المصرفي شاكر زينل أهمية أن يتم ربط المنتج المصرفي بوجود حاجة حقيقية لدى العملاء بعيداً عن البيع الإجباري وإغراء العميل.

ونصح العملاء الذين يستلمون رسائل "الموافقة" من بنوكهم بضرورة مراجعة تلك البنوك والتأكيد على أنهم لا يُريدون البطاقة، خصوصاً أن بعض البنوك تعتبر عدم تصريح العميل برفضه للبطاقة هي "موافقة ضمنية»"، وفقاً لبنود عقد الخدمة الذي وقعّه العميل مع البنك والذي لا يقرؤه كثيرون.