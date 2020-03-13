بنوك لبنان.. أولوية التحويلات لمستلزمات مواجهة كورونا

قال بيان صادر عن مصرف لبنان المركزي الجمعة إن حاكم المصرف طالب البنوك التجارية بمنح أولوية لتحويلات النقد الأجنبي المخصصة لشراء إمدادات طبية مطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

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ويكابد لبنان نقصا حادا في العملة الصعبة أدى لأن تفرض البنوك التجارية ضوابط صارمة على تحويل الدولار إلى الخارج، وقيودا أدت إلى إبطاء الواردات وتركت المستشفيات عرضة لعجز متزايد.

من جهة ثانية قالت جمعية المصارف اللبنانية في بيان إن بنوك البلاد ستُغلق يوم السبت بهدف اتخاذ خطوات لتطهير الأفرع ومنع انتشار فيروس كورونا.

وسجل لبنان حتى الآن 77 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة وفقا لوزارة الصحة.