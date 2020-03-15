الأردن.. البنوك تؤجل دفع الشركات لأقساط القروض

طالب البنك المركزي الأردني البنوك تأجيل دفع الشركات لأقساط القروض لتخفيف تأثير فيروس كورونا.

إلى ذلك، أعلن المركزي الأردن، ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار أردني من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي، ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأردني.

وكانت البورصة الأردنية، قد أعلنت اليوم تخفيض ساعات التداول من ساعتين إلى ساعة واحدة كإجراء احترازي، في ضوء التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا.

وأضافت البورصة، في بيان اليوم الأحد، أنها قررت أيضا تعديل نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها لتصبح 2.5% بدلا من 5% لجميع الأوراق المالية المتداولة في البورصة.

وعزت القرارات إلى "مواجهة هذه الظروف وحالة عدم اليقين التي سادت في السوق وطالت المستثمرين ولتخفيف آثارها".