السعودية تبدأ 3 برامج مالية لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

في استجابة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن حزمة بقيمة 50 مليار ريال لدعم الاقتصاد تتألف من 3 برنامج رئيسية:

- الأولى حزمة قيمتها ثلاثون مليار ريال للبنوك وشركات التمويل، مقابل السماح للشركات بتأجيل دفع مستحقات القروض لمدة ستة أشهر.

- البرنامج الثاني قيمته ثلاثة عشر مليار ريال، في صورة قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- البرنامج الثالث قيمته ستة مليارات ريال، مقابل إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف ضمانات تمويل القروض.

من جهته، أعلن مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم.

وتتضمن الخطة توفير تمويل بقيمة 50 مليار درهم في صورة قروض بتكلفة صفرية للبنوك، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

أما في مصر، فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وفي الولايات المتحدة، فقد شهدت الأسواق المالية ارتدادا قويا نهاية الأسبوع الماضي، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حال طوارئ وطنية للتصدي لكورونا، وهو ما سيتيح إمكانية الحصول على 50 مليار دولار لمكافحة الوباء.

أعقب ذلك إعلان رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن إجراءات تهدف إلى كبح تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي. وسيتم إقرار القانون بعد التصويت عليه في مجلس النواب، ثم الموافقة على النص في مجلس الشيوخ.