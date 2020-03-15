المركزي العراقي يخصص 30 مليار دينار لمكافحة كورونا

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل تخصيص 30 مليار دينار لدعم جهود الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وأشار إسماعيل، إلى أنه "لدعم جهود الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا تم تخصيص مبلغ 30 مليار دينار عراقي تودع في الحساب المصرفي المخصص والذي أعلن عنه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية هذا اليوم"، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء العراقية.

ودعا البنك، المصارف والقطاع الخاص "للمساهمة في الحملة ".

تأتي هذه الإجراءات في وقت، تحركت البنوك المركزية والحكومات لمواجهة تداعيات انتشار الوباء .

فقد أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن حزمة بقيمة 50 مليار ريال لدعم الاقتصاد .

بدوره، أعلن مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم.

أما في مصر، فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.