المركزي المصري يوجه بتأجيل استحقاقات الشركات الصغيرة 6 أشهر

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات إلى البنوك اليوم الأحد تتضمن إجراءات استثنائية للمساهمة في تخفيف أثر تفشي فيروس كورونا.

ووجه البنك المركزي بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.

تشمل الإجراءات أيضا إلغاء الرسوم والعمولات على عمليات نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر.

وقال البنك إنه يقوم "بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أي تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي".