كورونا وشبح الإقفالات.. بنوك لبنان تنتظر قراراً

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه سيتم تعطيل العمل بالبنوك اللبنانية حتى يوم 29 مارس/آذار ضمن خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا، ليصدر في ما بعد بيان آخر من جمعية مصارف لبنان تنفي قرار الإقفال إلى حين انتهاء أعمال مجلس الوزراء وصدور إجراءات جديدة.

وتترافق هذه الأنباء مع إجراءات حكومية من المتوقع إعلانها اليوم الأحد لمكافحة تفشي الفيروس، بعدما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون حالة طوارئ صحية في الدولة وتسجيل 99 حالة إصابة في البلاد.

وفي هذا السياق، أكد عون أنه لن يتهاون مطلقا في تأمين الحماية اللازمة من فيروس كورونا المستجد لأي مواطن ومقيم في لبنان.

وأضاف أنه تم اتخاذ تدابير مشددة من أجل مكافحة كورونا، لافتا إلى أن الإجراءات ستعلن قريبا.

موضوع يهمك قال بيان صادر عن مصرف لبنان المركزي الجمعة إن حاكم المصرف طالب البنوك التجارية بمنح أولوية لتحويلات النقد الأجنبي... بنوك لبنان.. أولوية التحويلات لمستلزمات مواجهة كورونا بنوك وتمويل

وصرح بأن التدابير المتخذة كانت سريعة، وأن لبنان كان سباقا في اتخاذها بالمقارنة مع دول أخرى، قائلاً: "لقد كانت التدابير المتخذة وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص، وسط ظروف اقتصادية ومالية هي في غاية التعقيد".

وأوضح الرئيس عون أنه في الأسابيع الماضية لم تتقاعس الدولة عن المواجهة، وأن مختلف القطاعات الصحية تجندت للوقاية من فيروس كورونا، داعياً في كلمته الجميع لمواصلة العمل من منازلهم.

وإلى جانب الوضع الصحي الطارئ في البلاد، يعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد، حيث تتجه الدولة إلى إعادة هيكلة على 3 مستويات، للدين العام والقطاع المصرفي والبنك المركزي.

فبعد إعلان الحكومة رسمياً التوقف عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية (اليوروبوندز)، والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار، باتت البنوك اللبنانية أمام خسارة ثقيلة من محفظتها من السندات السيادية، والتي تقارب 30 مليار دولار، منها ما يتراوح بين 12 و13 مليار دولار بالعملات الأجنبية.

كما ستواجه البنوك خسارة أخرى في حال إعادة هيكلة البنك المركزي (مصرف لبنان)، إذ إنها تحمل محفظة ضخمة من شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بالعملة الأجنبية، تقارب 52 مليار دولار وفق تقديرات وكالة "فيتش".