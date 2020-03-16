إغلاق مؤقت لبنوك لبنان.. والبلاد في عين العاصفة

قالت جمعية مصارف لبنان اليوم الاثنين إن البنوك ستغلق فروعها في الفترة من 17 إلى 29 من مارس آذار حفاظا على سلامة الموظفين في خضم تفشي فيروس كورونا.

وأضافت أن البنوك ستواصل توفير الرواتب بالليرة اللبنانية والمعاملات الضرورية للشركات وبخاصة تلك العاملة في مجالات الأغذية والمستلزمات الطبية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

موضوع يهمك طلبت الحكومة اللبنانية، الأحد، من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين في إطار "اعلان التعبئة العامة" في ظل حالة... لبنان يغلق حدوده براً وجواً.. "إنها التعبئة العامة" فيروس كورونا



إعلان التعبئة العامة

وطلبت الحكومة اللبنانية، الأحد، من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين في إطار "إعلان التعبئة العامة" في ظل حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، شملت أيضاً إغلاق مطار بيروت، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 99 حالة.

وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءات تصاعدية منذ الأسبوع الأول من الشهر الحالي بدءاً بإغلاق المدارس والجامعات ووقف الرحلات من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس كوفيد -19.



إقفال مطار بيروت والمرافئ البحرية والبرية

إلى ذلك سجّل لبنان حتى الآن ثلاث حالات وفاة بكورونا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في البلد إلى 99 حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأحد.

ومع ارتفاع عدد الإصابات، أعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، الأحد، إثر اجتماع لمجلس الوزراء استمر أكثر من أربع ساعات أن "لبنان يعيش اليوم حالة طوارئ صحية، لذلك، تعلن الحكومة التعبئة العامة".

كما اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات تسري ابتداء من الأحد حتى منتصف ليل 29 آذار/مارس، وفق ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.

وتتضمن الإجراءات "التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى"، و"إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي (...) اعتباراً من يوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد 29 آذار/مارس 2020" .

تُقفل أيضاً المرافئ البحرية والبرية أمام الوافدين، وفق إجراءات استثنت فئات عدة أبرزها قوة اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية وطائرات الشحن.



إقفال الإدارات والمؤسسات العامة

إلى ذلك نصت الإجراءات على "إقفال الإدارات والمؤسسات العامة" مستثنية تلك الضرورية مثل المؤسسات الأمنية والصحية والكهرباء، وتُقفل أيضاً "الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب المهن الحرة"، باستثناء المطاحن والأفران "وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية" .

وتُستثنى المصارف أيضاً من الإقفال على أن تفتح أبوابها "بالحد الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يومياً".