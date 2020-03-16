وزير مالية مصر للعربية: هذه مصادر تمويل حزمة التحفيز من كورونا

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، في مقابلة مع "العربية"، أن حزمة التحفيز التي تم إطلاقها بـ100 مليار جنيه، سيتم تمويلها من احتياطيات الموازنة العامة للدولة، وذلك للحد من آثار تفشي فيروس كورونا.

وشدد معيط أن هذا الدعم سيتوجه بشكل رئيسي للقطاع الصحي، وكل ما يتعلق بالأمن القومي.

بالمقلب الآخر، أشار إلى أن تراجع أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على موازنة مصر.

تأجيل الاستحقاقات

ووجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية بعدة إجراءات لتخفيف آثار انتشار فيروس كورونا على الأعمال والأفراد.

جاء ذلك بعد أن خصصت وزارة المالية حزمة بـ100 مليار جنيه لمواجهة الآثار المحتملة لفيروس كورونا.

فقد أمر المركزي البنوك المحلية بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.

ووجه المركزي بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.