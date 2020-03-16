محافظو البنوك المركزية الخليجية: سياسات مواجهة كورونا كافية

قال محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج إن الخطوات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدول الخليجية ستسهم في دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة، والمحافظة على متانة النظام المالي والنقدي.

وعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة الأمين العام للمجلس اليوم، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لمناقشة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك بناء على دعوة من محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأعلنت عدة دول خليجية تخصيص أموال واتخاذ إجراءات لمواجهة كورونا، كان آخرها اليوم عبر تخفيض أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأميركي بتخفيض الفائدة.