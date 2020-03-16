"ساما" تخفض الفائدة في السعودية 75 نقطة أساس

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تخفيض أسعار الفائدة في السعودية 75 نقطة أساس لحاقا بالفدرالي الأميركي.

وذكرت ساما "البنك المركزي السعودي" أنها خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1% ومعدل إعادة الشراء العكسي 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.

​قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% الى1.00%.

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وذكرت المؤسسة في بيان لها أن هذا القرار يأتي حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.

قرار ساما بخفض الفائدة يأتي بعد إعلان الاحتياطي الفدرالي الأميركي مساء الأحد مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي مخفضا معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.

الفدرالي الأميركي

وبذلك يكون الاحتياطي الفدرالي قد خفّض معدّل الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين ليستقر عند صفر-0,25 %، وهو المعدّل الذي كان محدّدا قبل أزمة عام 2008 المالية العالمية، متعهّدا إبقاءها عند هذا المعدّل إلى حين التأكد من تخطي الاقتصاد تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتضمن القرار برامج متعددة وخفضا لسعر الفائدة وتيسير التسهيلات، في استجابة واضحة للضغوط المتتالية لترمب.

‫ومن خلال القرار ، قام الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى نطاق الصفر وأطلق برنامجاً للتيسير الكمي بقيمة 700 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي أن شراء السندات سوف يبدأ اليوم الاثنين بقيمة 40 مليار دولار.

وقال الاحتياطي الفدرالي أنه وبنوك كندا وإنجلترا واليابان والمركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري اتخذوا إجراءات لتعزيز سيولة الدولار حول العالم من خلال ترتيبات مبادلة الدولار القائمة.

الكويت والإمارات

كان مصرف الإمارات المركزي ذكر اليوم الاثنين أنه سيبقي على سعر الخصم دون تغيير رغم خفض الفائدة الأميركية وخفضها في عدة دول خليجية لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح مصرف الإمارات أنه خفض سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع لأجل أسبوع بواقع 75 نقطة أساس.

من جهته قال بنك الكويت المركزي في بيان، إنه خفض سعر الخصم بواقع 100 نقطة أساس إلى 1.5% من 2.5% ليحدد السعر عند أقل مستوى في تاريخه، بحسب "رويترز".