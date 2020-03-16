السعودية تعلن تطبيق "العمل عن بعد" في المؤسسات المالية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تعميما للبنوك والمؤسسات المالية، تضمن الاكتفاء بالعمل عن بعد للمؤسسات المالية كافة بدءا من اليوم الاثنين ولمدة 16 يوماً، باستثناء بعض الإدارات والوظائف الحرجة في المؤسسات المالية التي تتطلب تواجد الموظفين.

وذكر تعميم ساما أن جميع التحويلات المالية بين البنوك عبر نظام سريع مجانية للعملاء كافة خلال تلك الفترة.

وذكرت مؤسسة النقد أن توجيهها المؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بعد، يهدف لضمان سلامة العاملين بهذه المؤسسات والعملاء، ويأتي تماشياً مع الاحترازات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أن العمل عن بعد سيراعي الضوابط التالية:

- تخصيص فروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاحة إلكترونيا.

- الإعلان عن هذه الفروع عبر الوسائل المناسبة، وأخذ الاحتياطات الصحية والوقائية اللازمة.

- توعية العملاء عبر مختلف الوسائل على تنفيذ عملياتهم باستخدام القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم.

- مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكل مستمر والتأكد من الكفاءة التشغيلية لها، ورفع مستوى المراقبة السيبرانية للأنظمة وجاهزية فرق الاستجابة.

- متابعة مستمرة لأجهزة الصرف الآلي، والتأكد من توافر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة.

- تمكين العملاء عبر وسائل موثوقة برفع حد الشراء من خلال نقاط البيع.

- تفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء، واستمرار عمل نظام التحويلات المالية سريع في أوقاته المعتادة.

- استمرار تزويد "ساما" بتقارير يومية عبر لجنة إدارة الأزمات في المؤسسات المالية حول انسيابية العمل، وما إذا كان هناك صعوبات أو تحديات تواجهها في هذا الشأن.