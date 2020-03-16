8 إبريل.. "مصرف الإنماء" يصوت على رفع رأسماله لـ20 مليار ريال

حدد "مصرف الإنماء" يوم 8 إبريل 2020، موعدا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل 3 أسهم.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام 2020، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

وفي إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حث المصرف مساهميه على المشاركة في الجمعية العامة عبر (التصويت الآلي) والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها.

علماً أن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 11 شعبان 1441هـ الموافق 4 إبريل 2020، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، 15 شعبان 1441هــ الموافق 8 إبريل 2020.

وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://www.tadawulaty.com.sa .