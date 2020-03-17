البحرين المركزي:على البنوك تأجيل أقساط المقترضين 6 أشهر

شدد مصرف البحرين المركزي على ضرورة أن تعرض البنوك وشركات التمويل والتمويل متناهي الصغر، تأجيلات لمدة 6 أشهر للأقساط على المقترضين المتأثرين بفيروس كورونا.



وقال المصرف، وفق تعميم اطلعت عليه رويترز، إنه يتعين أن تكون التأجيلات بغير رسوم وبغير زيادة في أسعار الفائدة، إلا في حالة موافقة المقترضين على مدد أقصر.



وأعلن المصرف أيضا أنه سيقدم للبنوك العاملة بقطاع خدمات الأفراد ترتيبات تيسيرية لإعادة الشراء (ريبو) تصل إلى 6 أشهر بنسبة 0% على أساس كل حالة على حدة.

وقلص نسبة احتياطي السيولة للبنوك العاملة في تقدم خدمات الأفراد إلى 3 من 5%.

وتم رصد 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ليرتفع الإجمالي إلى 155 حالة، 3 منها تحت العناية المركزة، وفق ما أشار مركز الأخبار البحريني على تويتر.

إغلاق دور السينما

في خطوات لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي بات وباء عالمياً، أعلنت السلطات البحرينية، الثلاثاء، إغلاق دور السينما ومنع الشيشة، وطالبت المواطنين بالتزام منازلهم، وفق ما نقله مركز الأخبار البحريني على "تويتر".

كما تم إغلاق المراكز الرياضية وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية، ومقاهي "الشيشة"، فيما تم اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية على الطلبات الخارجية فقط.

هذا ودعا المركز إلى تجنب التجمعات لأكثر من 20 شخصا، والالتزام بالمكوث في المنزل قدر المستطاع والخروج للضرورة.

وكانت وزارة الصحة في البحرين، أعلنت أمس الاثنين، وفاة مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.