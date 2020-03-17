تحرك مبكر من المركزي التركي بخفض الفائدة 100 نقطة أساس

خفض بنك تركيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس، اليوم الثلاثاء، في اجتماع أجري قبل الموعد المحدد له، واتخذ خطوات لدعم الأسواق المالية المتقلبة سعيا لحماية الاقتصاد من وباء فيروس كورونا.

وفي سابع خفض له على التوالي من أجل التغلب على ركود سابق وتجنب آخر محتمل، خفض البنك سعر إعادة الشراء لأسبوع إلى 9.75% من 10.75%، دافعا أسعار الفائدة الحقيقية إلى مزيد من الانخفاض عن الصفر.

وتراجعت الليرة إلى 6.4900 مقابل الدولار بعد هذه الخطوة، مما يرفع خسائرها منذ بداية العام الحالي إلى 8%.



وقال البنك المركزي إنه رغم هبوط الليرة، فإن انخفاض أسعار السلع الأساسية والتباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب الفيروس يساهمان في تقليص التضخم في تركيا بأكثر من المتوقع، مما يمهد الطريق للتيسير النقدي.

وزاد المقياس الرئيسي للتضخم في البلاد لأكثر من 12%. ويتوقع البنك نزوله إلى 8.2% بنهاية العام.