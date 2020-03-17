ساما: خطتنا تضمن عمل المنظومة المصرفية السعودية

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تفعيل "خطة استمرارية الأعمال لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية، دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية".

موضوع يهمك أعلنت شركة شعاع كابيتال تحقيق أرباح سنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك 186 مليون درهم، فيما بلغت... شعاع تحقق 47 مليون درهم أرباحا سنوية وتطلق استراتيجيتها شركات

وطلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام "سريع" مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة.

جاء ذلك في بيان "ساما" الذي أعلنت خلاله تعليق الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، لمدة 16 يوماً تبدأ من 16 مارس 2020 باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين.

وحثت مؤسسة النقد التي تعمل بمثابة البنك المركزي في السعودية، عملاء البنوك والمؤسسات المالية، عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم ، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر.

يذكر أن تفعيل نظام العمل عن بعد وتعليق الحضور للموظفين، جاء إنفاذاً لقرار الحكومة السعودية بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم.

تأتي هذه الإجراءات الوقائية في دول العالم، وفي السعودية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسمى علميا "كوفيد-19".