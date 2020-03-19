المركزي الأوروبي يطلق برنامجاً طارئاً لشراء سندات بـ750 مليار يورو

أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجا طارئا لشراء سندات بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار)، في أحدث محاولة لتهدئة الأسواق وحماية اقتصاد منطقة اليورو الذي يكافح من أجل مواجهة وباء كورونا.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة البنك كريستين لاغارد: "الأوقات غير العادية تتطلب إجراءات استثنائية.. لا توجد حدود لالتزامنا باليورو".

ويعد هذا الإجراء الأحدث ضمن استجابة عالمية متصاعدة لتفشي الفيروس.

موضوع يهمك وافق البنك المركزي الأوروبي على إجراءات تحفيز جديدة، اليوم الخميس، لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على التعامل مع التأثير... المركزي الأوروبي يبقي الفائدة دون تغيير بنوك وتمويل

ووافق البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي، وانضم إلى البنوك المركزية الأخرى في محاولة لتخفيف ضغط التمويل، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة قد تحبط الأسواق المالية.

وقال البنك المركزي إنه سيقدم قروضا جديدة للبنوك، وتسهيلات سيولة سبق الاتفاق عليها بأسعار أكثر ملاءمة، وسيزيد بشكل مؤقت شراء السندات لمساعدة الاقتصاد على التكيف.