المركزي السويسري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى المركزي السويسري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم.

وأشار البنك المركزي السويسري إلى توقعات بنمو سلبي بسبب #كورونا.

إلى ذلك، خفّض المصرف المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار النصف ليصل إلى ربع نقطة، في أدنى مستوى في تاريخه، وذلك في إطار سلسلة إجراءات استثنائية أقرها للحد من تداعيات كورونا على اقتصاد البلاد.

وقال مجلس حكام "بنك الاحتياطي الأسترالي"، في بيان، إن معدّل الفائدة الجديد سيبقى على حاله "لحين إحراز تقدّم على صعيد بلوغ نسبة التوظيف الكامل".

وأضاف أن مجلس الحكام أقر إجراءات أخرى، من بينها شراء سندات حكومية ودعم القطاع المصرفي في البلاد.