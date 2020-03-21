بنوك مصرية تستغل السيولة الضخمة بشراء الأسهم الرخيصة

مع استمرار تهاوي مؤشرات البورصة المصرية والخسائر العنيفة التي طالت جميع الأسهم المدرجة، أعلنت بنوك مصرية عن اتجاهها لاستثمار السيولة الضخمة التي تمتلكها، في البورصة المصرية والاستفادة من تهاوي أسعار بعض الأسهم إلى ما دون سعر الطرح.

وتشهد البورصة المصرية موجة خسائر عنيفة منذ بداية العام الحالي، لكن مخاطر فيروس "كورونا" عمقت هذه الخسائر لتبلغ نحو 95 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي فقط.

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ويوم الخميس الماضي، أعلن البنك الأهلي المصري، استثمار 1.5 مليار جنيه في البورصة المصرية ضمن استراتيجيته لتدعيم نشاطها ودعم فرصها الاستثمارية. وذكر البنك في بيان، أنه قام بالبدء في الاستثمار القوي في البورصة المصرية وفقاً لرؤيته وقناعاته بأن الانخفاض الحاصل فيها هو انخفاض مؤقت ناتج عن الأحداث العالمية المرتبطة بفيروس كورونا والذي أثر سلباً على كل الأسواق والبورصات العالمية.

وأوضح أن فيروس كورونا أدى إلى انخفاض حاد في بورصات العالم أجمع بصرف النظر عن قوة أو ضعف الأداء الحقيقي للشركات، وبالتالي قيام العديد من المستثمرين العالمين بالخروج من الأسواق الناشئة كسلوك طبيعي للتعامل مع هذه النوعية من الأزمات.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن "قرار البنك بالاستثمار في البورصة المصرية يأتي ضمن القناعة الخاصة بأن تدني البورصة لأقل من قيمتها الحقيقية لا يعبر عن القيمة الحقيقية لأسهم الشركات".

وأكد "عكاشة" أن الانخفاض الحالي هو انخفاض مؤقت وبالتالي فهي فرصة سانحة للشراء وتحقيق أرباح مستقبلية على المدي المتوسط والطويل، وأن المبلغ المخصص قابل للزيادة لمزيد من المساهمة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيي أبو الفتوح، إن معدلات الأداء الأساسية الجيدة للشركات المقيدة في البورصة المصرية على المدى المتوسط والطويل في الفترات الأخيرة مع التوقع المستقبلي بأن أسعار الأسهم ستعاود الارتفاع في المدي المتوسط والطويل، ساعد البنك الأهلي على اتخاذ قرار المساهمة بشكل قوي في البورصة المصرية.

وأوضح أن البنك الأهلي المصري على استعداد لتخصيص المزيد من الأموال للاستثمار في تلك الأسهم لتعويض الخروج المؤقت للمستثمرين الأجانب والعرب.

وفي تصريحات سابقة، قال نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، إن مصرفه قام وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بشراء أسهم في البورصة المصرية بقيمة 3 مليارات جنيه. وذكر أنه تم ضخ تلك السيولة بالمناصفة مع البنك الأهلي في عدد من الشركات بقيمة 1.5 مليار جنيه لكل منهم.