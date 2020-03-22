بنوك السعودية تؤجل أقساط العاملين بالقطاع الصحي 3 أشهر

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن مبادرة البنوك المحلية السعودية تأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة.

ويأتي هذا التأجيل تقديراً لجهود العاملين بالقطاع الصحي المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، واستمراراً لدور البنوك في دعمها للوطن وأبنائه.

كما يأتي القرار انطلاقاً من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، بالشكر للعاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.

يذكر أن هذا التأجيل للأقساط يأتي إلحاقاً بالبيان الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلق في إعلان برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص بقيمة تصل إلى نحو 50 مليار ريال.