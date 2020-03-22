المركزي المصري يخفض فائدة 3 مبادرات تمويلية إلى 8%

أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتخفيض نسبة الفائدة على مبادرات القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي إلى 8% بدلا من 10%، وفق بيان صادر عن البنك.

وقال المركزي، في القرار، إن التخفيض سيطبق بأثر رجعي على المستفيدين من تلك المبادرات.

وكان البنك المركزي، قد قرر في اجتماع طارئ الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس في ظل انتشار فيروس كورونا وتبعاته على الاقتصاد العالمي.

وأصبح سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و 9.75% على الترتيب، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.

كان البنك المركزي، قد أطلق في الشهور الماضية 3 مبادرات بقيمة إجمالية 200 مليار جنيه بينها 100 مليار جنيه لتمويل توسعات الشركات الصناعية القائمة بفائدة 10% متناقصة وذلك لمن تقل مبيعاتهم عن مليار جنيه.

وتنص المبادرة الثانية على تمويل شراء وحدات عقارية بحد أقصى 2.25 مليار جنيه لمتوسطي الدخل وعلى فترات طويلة. وتنص المبادرة الثالثة على تمويل القطاع السياحي بـ50 مليار جنيه، لدعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.