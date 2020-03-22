بنوك دبي تعفي العملاء المتضررين من الأقساط لـ3 أشهر

كشفت البنوك في إمارة دبي بالإمارات عن مبادرات تشمل إجراءات وتدابير ممنوحة للعملاء، للتخفيف من تداعيات كورونا.

وتمتد فترة غالبية هذه الاجراءات من الأول من إبريل وحتى نهاية يونيو.

وتضمنت الإجراءات بالمبادرة التي ضمت كل من بنوك الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي، وبنك المشرق، ودبي التجاري، السماح للعملاء الحاصلين على قروض التجزئة والذين طلب منهم أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر بالحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بدون أي فوائد أو رسوم.

وتم منح جميع مشتري المنازل وللمرة الأولى فرصة الاستفادة من زيادة قدرها 5% في نسبة التمويل إلى القيمة، والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب.

ومنحت القرارات العملاء الذين قد يحتاجون إلى إلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم، والتي تم إجراؤها عبر بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم، استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك.

وتضمنت الإجراءات استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي للعملاء الأفراد، التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي، حتى غير التابعة منها لبنك المتعامل وفي جميع أنحاء الدولة.

ويمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة الخاصة بالأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، دون دفع أي فوائد أو رسوم، وذلك لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وشملت المبادرة التي قامت بها البنوك في دبي منح الأولوية للقطاعات الرئيسية المساهمة في الاقتصاد الوطني ومنها مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة إضافة إلى التجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية بجانب التعليم.

وسيتم تزويد هذه القطاعات بخيارات إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة.

وبالنسبة لقطاع الأعمال، سيتم تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى عشرة آلاف درهم.