المركزي الصيني يدعو لتقوية تنسيق السياسات العالمية

دعا مسؤول بالبنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، لتقوية تنسيق السياسات بين الدول في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية.

وقال تشن يو لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، لمؤتمر صحافي، إن محافظ البنك يي قانغ تبادل وجهات النظر مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ومع صندوق النقد الدولي وهيئات أخرى.

وتوقع استمرار الضغوط التي تدفع أسعار المستهلكين للارتفاع بسبب فيروس كورونا في المدى القريب، لكن الضغط سينحسر تدريجيا ولا أساس لتضخم ولا لانكماش أسعار في المدى الطويل.

وأبلغ تشن يو لو، إيجازا صحافيا أن إجراءات استيعاب أثر الفيروس المتخذة حتى الآن حققت نتائج كبيرة.